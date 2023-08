EdF Espoirs : le contrat de Thierry Henry n’a pas encore été signé !

La suite après cette publicité

Lundi, la FFF officialisait l’arrivée de Thierry Henry sur le banc de l’équipe de France Espoirs. Venu pour succéder à Sylvain Ripoll, peu convaincant durant son mandat, l’ancienne gloire des Gunners tentera de relancer sa carrière d’entraîneur après des passages mitigés à l’AS Monaco et à Montréal notamment. Cela dit, L’Équipe révèle que le nouveau sélectionneur des Bleuets n’a toujours pas signé son contrat de 2 ans.

En effet, Thierry Henry a encore quelques sujets à régler, et vite. Sponsorisé par Puma depuis belle lurette, l’ex-star d’Arsenal va découvrir Nike, équipementier des Espoirs, ce qui pose problème. Plus encore, l’ancien attaquant du FC Barcelone va devoir mettre fin à son rôle de consultant pour Prime Video. Mais il pourrait tout de même garder son contrat avec CBS, en Angleterre, avec qui il anime les émissions aux côtés de Micah Richards ou encore Jamie Carragher notamment. Ces nombreux points repoussent donc la signature officielle de Thierry Henry, ce qui expliquerait pourquoi la FFF n’a toujours pas programmé de conférence de presse de présentation pour sa nouvelle tête d’affiche. «Pas d’inquiétude néanmoins, car rien ne viendra remettre en cause l’engagement du futur sélectionneur des Bleuets», rassure L’Équipe.