Équipe de France : la liste pour les Pays-Bas et l’Écosse avec une grosse nouveauté !

La suite après cette publicité

L’équipe de France reprend ses droits. Après sa désillusion en Allemagne (1-2), la bande de Didier Deschamps va se retrouver à Clairefontaine dans les prochains jours. Au programme : le match retour face aux Pays-Bas, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 (vendredi 13 octobre) et un amical face à l’Ecosse à Lille (mardi 17 octobre).

La liste de Didier Deschamps était particulièrement attendue, surtout que cette fois, le sélectionneur tricolore a bénéficié d’un meilleur contexte, avec peu de blessures et une saison déjà bien lancée qui lui permet logiquement de voir plus clair sur l’état de forme de chaque joueur potentiellement sélectionnable.

À lire

Didier Deschamps ouvre en grand les portes de l’Équipe de France à Warren Zaïre-Emery

Clauss, la nouveauté

Deux matches pour lesquels le sélectionneur national a fait le choix, sans surprise, de convoquer un groupe classique. En défense, Ibrahima Konaté (forfait et remplacé par Jean-Clair Todibo lors du dernier rassemblement, retrouve sa place. Mais la grande nouveauté est le rappel de Jonathan Clauss (6 sélections). Appelé jusqu’en septembre 2022, le latéral de l’Olympique de Marseille avait été écarté des Bleus juste avant la Coupe du Monde au Qatar.

La suite après cette publicité

On notera l’absence d’Axel Disasi, pourtant régulièrement appelé par Didier Deschamps ces derniers temps. Dans l’entrejeu et dans le secteur offensif, c’est plutôt classique et Didier Deschamps a décidé de faire appel à ses soldats habituels.

La liste complète :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jonathan Clauss (OM)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

La suite après cette publicité

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan)