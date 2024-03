OM-PSG : les compositions probables

Ce dimanche soir, le PSG et l’OM s’affrontent pour le Classique de la Ligue 1. Un choc historique de notre championnat de France qui tourne largement en la faveur des Parisiens depuis plus de 10 ans maintenant. Alors forcément, le club de la capitale fait office de grand favori ce dimanche face à une équipe marseillaise décimée par les blessures et qui va tenter de déjouer les pronostics pour vivre une fin de saison palpitante avec une course à l’Europe. Dans un stade Vélodrome plein, Jean-Louis Gasset essayera de surprendre le PSG.

Pour ce match, l’ancien adjoint de Laurent Blanc devra d’ailleurs bricoler dans son onze de départ. Il devrait partir sur un 4-3-3 avec une défense remaniée. Pau Lopez occupera le poste de gardien. Devant lui, un temps incertain, Ulisses Garcia devrait bien être présent et occuper le couloir droit. Chancel Mbemba et Leo Balerdi, lui aussi incertain, formeraient la charnière centrale. Quentin Merlin sera à gauche. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia sera aligné en sentinelle aux côtés de Pape Gueye et Jordan Veretout.

Offensivement, Jean-Louis Gasset pourra compter sur son buteur en forme Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais sera épaulé par Amine Harit et Iliman Ndiaye. Une composition tout de même assez séduisante qui devra tenir tête au onze concocté par Luis Enrique. Le technicien espagnol devra composer sans Nuno Mendes forfait de dernière minute. Outre Donnarumma dans les buts, Lucas Hernández devrait donc occuper le couloir gauche. Beraldo et Danilo formeront l’axe. Luis Enrique devrait encore se passer d’Achraf Hakimi à droite et préférer Zaire-Emery. Au milieu de terrain, Ugarte occupera le poste de sentinelle. L’Uruguayen sera associé à Fabian Ruiz et Vitinha.

Enfin, sur le front de l’attaque, même s’il a entretenu le doute, Luis Enrique ne devrait pas faire de surprise et envoyer Kylian Mbappé sur le banc. Le Bondynois devrait bien être titularisé avec Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani auteur d’un excellent rassemblement avec l’équipe de France. Deux équipes séduisantes sur le papier qui offrira, à coup sûr, un spectacle animé surtout dans un stade Vélodrome chaud.

