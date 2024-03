AS Roma : Mauro Leo en route pour le Dinamo Zagreb

Emblématique club de Croatie, le Dinamo Zagreb, qui compte en ses rangs trois joueurs français (Maxime Bernauer, Ronaël Pierre-Gabriel et Kévin Théophile Catherine), est en pleine restructuration. A la recherche d’un directeur sportif depuis le départ en octobre dernier de Dario Simic, le club croate est en discussion avec Mauro Leo comme révélé dans la presse locale.

Agé de 48 ans, ce dernier est un travailleur de l’ombre qui est passé par les plus prestigieux clubs italiens. Recruteur pour la Juventus, pendant six ans et demi puis deux ans à l’Inter Milan sous la direction d’Antonio Conte, Mauro Leo a fait un travail important dans les mercatos de ces derniers mois du côté de l’AS Roma. Devenu directeur sportif depuis le départ de Tiago Pinto, le dirigeant italien, vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec la Louve en 2022, est en fin de contrat et pourrait décider de faire le grand saut vers la Croatie.