OL : Laurent Blanc envoie un message aux joueurs en fin de contrat

Le 30 juin prochain, Jérôme Boateng, Damien Da Silva, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé, qui ne rejoindra pas Southampton, seront libres. Mais pour le moment, ils sont tous encore liés à l’OL, où on compte sur eux pour terminer sur une bonne note. C’est en tout cas le souhait de Laurent Blanc.

«Un joueur en fin de contrat peut être surmotivé s’il veut faire une superbe deuxième partie de saison pour avoir des clubs intéressés. Il faut voir aussi le bon côté des choses. J’ai vu des joueurs en fin de contrat faire six bons mois avant de partir. Vous croyez que Moussa Dembélé et Houssem Aouar n’ont pas beaucoup joué ? Je suppose que vous me parlez d’eux. Chacun à une vision différente. (…) S’ils étaient bons et marquaient des buts, vous ne me poseriez pas des questions sur Aouar et Dembélé. Pour l’instant vous avez raison (de poser des questions sur eux). Vous pensez que je ne parle pas beaucoup avec eux pour essayer d’améliorer les choses…» Les joueurs sont prévenus.

