PSG : Lucas Hernandez a découvert le sexe de son enfant au Parc des Princes

Heureuse nouvelle pour Lucas Hernandez. Ce dimanche, le défenseur du Paris Saint-Germain, de retour à la compétition après plusieurs mois d’absence, a organisé un incroyable «gender reval» sur la pelouse du Parc des Princes. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’ancien joueur de l’AC Milan a ainsi dévoilé les coulisses de ce moment où il a découvert le sexe de son futur enfant. Alors qu’un maillot bleu et un autre rose étaient accrochés dans un but, le couple a découvert une superbe mise en scène, avec des ballons blancs le long des poteaux et un feu d’artifice derrière la cage.

La suite après cette publicité

Un ballon attendait Lucas Hernandez sur le point de pénalty. En l’inscrivant, le défenseur a alors déclenché des fumigènes roses derrière le but qui ont donc révélé le sexe de l’enfant, à savoir une fille. Après cette annonce, Lucas Hernandez et sa compagne, Victoria Triay, se sont longuement embrassés pour célébrer la nouvelle. Un feu d’artifice les accompagnait, alors que l’écran géant affichait : «it’s a girl !» Déjà papa de deux enfants avec sa première compagne, l’international français s’apprête donc à accueillir un nouveau membre dans sa famille dans les prochains mois.