Manchester City va mener un enquête interne après la soirée de réveillon de Benjamin Mendy

Benjamin Mendy est de sales draps à Manchester City. Le Sun a révélé ce dimanche que l'international français a organisé une soirée du nouvel an, qui n'était pas vraiment en règle avec le protocole sanitaire. En plus d'avoir enrôlé un chef cuisinier pour le réveillon, il aurait convié plusieurs invités extérieurs à son entourage familial. Mis au courant par cette nouvelle affaire concernant le latéral gauche, Manchester City a réagi et ne devrait pas manquer de sanctionner.

«Le club est au courant d’une violation du protocole lié au Covid-19 lors du réveillon du 31, de l'implication de Benjamin Mendy et des reportages parus dans les médias à ce sujet. Bien qu’il soit entendu que les éléments de cet incident ont été mal interprétés dans les articles et que le joueur s’est excusé publiquement de son erreur, le club est déçu d’apprendre cette transgression et mènera une enquête interne» explique le club anglais dans un communiqué transmis à la presse.