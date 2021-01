Benjamin Mendy au coeur d'une grosse polémique

La suite après cette publicité

Après Lo Celso, Lamela, Lanzini et Reguilon, c'est au tour de Benjamin Mendy de faire la Une des journaux en Angleterre. Aujourd'hui le Sun parle de l'ancien marseillais et de sa soirée du Nouvel An qui aurait enfreint le protocole sanitaire mis en place. Quelques jours après que certains de ses partenaires aient contracté la Covid-19 et que le match face à Everton ait été reporté, Benjamin Mendy a organisé une soirée pour fêter la nouvelle année. Le joueur a lui même admis avoir enfreint les règles sanitaires alors que plusieurs personnes étaient invitées à l'événement. Le Sun ajoute également que le joueur avait demandé à une agence de mannequin de faire venir des filles pour la soirée.

La polémique ne devrait pas plaire à son entraineur, Pep Guardiola. Alors que les Citizens affrontent cette après-midi (17h30) le Chelsea de Frank Lampard, leur effectif devrait être plus que diminué. 5 joueurs, dont l'identité n'a pas encore filtré, seront absents car positif à la Covid-19. Alors que le pays traverse une période compliquée liée à la pandémie, ces nombreuses polémiques à répétitions doivent faire grincer des dents en Angleterre.