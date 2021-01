Trois joueurs de Tottenham enfreignent les règles sanitaires

Pour les fêtes de Noël, Erik Lamela, Giovani Lo Celso et Sergio Reguilón se sont retrouvés en compagnie de Manuel Lanzini, le milieu de terrain de West Ham et ont enfreints les règles sanitaires liées au Covid-19. Sur les réseaux sociaux, on peut voir les joueurs accompagnés de leur entourage, une quinzaine de personnes au total, sans masque ni geste barrière. Les joueurs ont depuis été testé négatif à la Covid. Cependant que ce soit à Tottenham ou bien chez les Hammers, on a jugé que ce genre de comportement était plus que très inapproprié.

Selon The Guardian, un porte-parole de Tottenham aurait déclaré que des sanctions allaient être prises "Nous sommes extrêmement déçus et nous condamnons fermement cette image (...) d'autant plus que nous connaissons les sacrifices que tout le monde a faits dans tout le pays pour rester en sécurité pendant la période des fêtes. La question sera traitée en interne." West Ham a également communiqué à ce sujet, et déclaré avoir réglé l'affaire en interne avec Manuel Lanzini.