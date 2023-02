Liga : le Barça réussit la passe de sept face à Cadix et reprend huit points d’avance sur le Real

La dernière affiche du jour comptant pour la 22ème journée de Liga offrait un duel des extrêmes entre le FC Barcelone, leader incontesté du championnat espagnol, et Cadix, 17ème avant le coup d’envoi, au Camp Nou. En cas de victoire, le Barça pouvait d’ailleurs reprendre huit points d’avance sur son dauphin et rival du Real Madrid. En début de rencontre, les joueurs de Xavi manquaient d’inspiration pour faire la différence. Les visiteurs ne se montraient pas plus dangereux mais ils arrivaient à contenir sans trop de difficulté les offensives barcelonaises. Une seule occasion franche était d’ailleurs à dénombrer jusqu’à la 40ème minute de jeu.

Roger Marti pensait ouvrir le score contre le cours du jeu après avoir ajusté Marc-André Ter Stegen alors qu’il s’était joué d’Andreas Christensen mais l’attaquant de Cadix était signalé en position de hors-jeu (19e). Cependant, juste avant la pause, le Barça mettait un coup d’accélérateur dévastateur. Après un festival de Ferran Torres, qui éliminait trois joueurs sur son côté avant de centrer, Robert Lewandowski plaçait une tête repoussée sur Sergi Roberto qui pouvait conclure sereinement (43e, 1-0). Dans la foulée, l’attaquant polonais de Barcelone se rattrapait en bonifiant une passe de son capitaine pour doubler la mise d’une frappe limpide aux abords de la surface (45e+1, 2-0).

Septième succès d’affilée en championnat pour le Barça

Au retour des vestiaires, la rencontre s’animait dès les premières minutes. Robert Lewandowski tentait de lober Jeremias Ledesma après un excellent service de Gavi mais sans réussite pour l’attaquant polonais (52e). Quelques minutes plus tard, Roger Marti pensait une nouvelle fois avoir marqué et avoir ainsi réduit l’écart. A la suite d’un somptueux enchaînement suivi d’une frappe puissante de l’attaquant espagnol dans un angle fermé qui surprenait Jules Koundé pourtant sur la ligne, l’arbitre sifflait une faute du défenseur de Cadix, Fali, sur Marc-André Ter Stegen dans les airs en amont du but (58e). Les joueurs de Cadix jetaient ensuite leurs dernières forces dans la bataille.

Christopher Ramos résistait d’abord aux retours de quatre Barcelonais pour pénétrer dans la surface et frapper malgré la présence de Franck Kessié mais le portier des Blaugrana repoussait le tir sur son poteau (79e). Les joueurs de Cadix trouvaient une deuxième fois les montants adverses par l’intermédiaire de Choco Lozano qui plaçait une belle tête à la suite d’un très bon travail d’Isaac Carcelen sur son côté (84e). Après avoir laissé passer l’orage, les locaux arrivaient à tenir le score jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, le Barça reprend donc huit points d’avance sur le Real et conforte sa place de leader.