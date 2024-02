OL-OM : le message fort de Jean-Michel Aulas

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a remporté l’Olympico. Face à une équipe de l’Olympique de Marseille dans le dur, les hommes de Pierre Sage ont su saisir les bonnes occasions pour prendre les trois points, grâce à un but d’Alexandre Lacazette. Un succès qui fait le bonheur de Jean-Michel Aulas. L’ancien président des Gones, qui était présent au Groupama Stadium, a répondu sur X à la vidéo partagée par John Textor concernant la joie dans le vestiaire lyonnais.

«C’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle : je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters. Merci», a-t-il écrit. Un message accompagné d’un cœur rouge et d’un cœur bleu, aux couleurs de son club de toujours.