OL - OM : les notes du match

Un Olympico particulier, post-mercato hivernal, avec beaucoup de curiosités. Quid du rendement des recrues ? Etaient alignés ce dimanche soir Merlin, Matic et Orban, côté lyonnais, Onana, Merlin et les revenants (Harit, Ounahi Ndiaye de la CAN, Luis Henrique du Brésil), côté marseillais. On attendait de l’action, on a été servi dès le coup d’envoi, envoyé sur la barre de Lopes par Harit ! Un coup de génie qui aurait pu faire mouche d’entrée, et qui a eu le mérite de lancer tout de suite les hostilités. Orban a eu lui deux situations assez rapidement. Sur la première, il envoyait une mine dévissée, sur la seconde, il ratait son contrôle au cœur de la surface.

La suite après cette publicité

L’OM semblait afficher une maîtrise plus grande durant le premier quart d’heure, mais peinait à amener le danger devant les buts de Lopes. Aubameyang n’était pas trouvé, alors que l’OL arrivait à toucher trop facilement sa flèche Nuamah, le plus déstabilisant en première période. Sur une action qui impliquait d’ailleurs Orban et Nuamah, le Ghanéen délivrait un centre fuyant devant le but de Pau Lopez, que Lacazette parvenait à reprendre en deux temps (1-0, 37e). On était proche de voir la copie conforme de ce but 6 minutes plus tard, après un nouveau numéro ébouriffant de Nuamah sur le côté droit, et un Lacazette qui touchait le poteau. L’OL mettait l’intensité nécessaire dans les duels, bien loin de sa première période amorphe face à Rennes le week-end dernier.

À lire

OL - OM : Gennaro Gattuso justifie la déroute phocéenne

L’OL l’a mérité

A l’inverse, l’OM était bousculé et paraissait à court d’idées, notamment offensivement. Pauvre dans l’animation, le club phocéen pouvait regretter les absences de Veretout et Kondogbia. Au retour des vestiaires, on repartait sur les mêmes bases, avec un OL volontaire, et un OM édenté. Nuamah gâchait une occasion de 2-0 (54e), en écrasant sa frappe du pied gauche. Gennaro Gattuso décidait de secouer son équipe à l’heure de jeu, en lançant Clauss et la recrue Moumbagna, à la place de Meïté et Ndiaye, en difficulté.

La suite après cette publicité

Mais l’OM restait inoffensif, sans liant ni supplément d’âme. L’état d’esprit, lui, était excellent côté lyonnais, avec un investissement total de tous les joueurs dans les duels. Malick Fofana remplaçait un Gift Orban plutôt bon pour ses débuts, avec du déchet dans le dernier geste mais disponible pour ses partenaires. On sentait toutefois que l’OL reste une équipe en voie de rétablissement, ne sachant pas enterrer les rares espoirs marseillais. A l’image de ce beau une-deux entre Aubameyang et Moumbagna, sauvé sur sa ligne par Maitland-Niles (79e). L’OL se faisait peur, mais gardait l’avantage jusqu’au coup de sifflet final. Le voilà désormais 15e de Ligue 1, avec 3 points d’avance sur le FC Metz. L’OM, de son côté, s’enfonce dans le ventre mou du classement…

L’homme du match : Ernest Nuamah (7,5) : très bon dribbleur et percutant, il a confirmé ce soir les espoirs placés en lui. Pour sa première titularisation avec l’OL, le Ghanéen a souvent réussi à faire la différence sur ses prises de balles. Quentin Merlin le confirmera. C’est lui qui est à l’initiative du centre victorieux sur l’ouverture du score de Lacazette (37e). Une passe (presque) décisive puisque le ballon a été contré. Avec Lacazette, une vraie connexion semble s’installer. Il écrase trop sa frappe à l’heure de jeu qui aurait pu faire 2-0 (60e). Il peut, en revanche, progresser dans ses coups de pied arrêtés. Un match plein et très encourageant pour la suite de la saison.

La suite après cette publicité

Olympique Lyonnais

- Lopes (6) : le gardien lyonnais a failli se faire surprendre dès les premières secondes de jeu sur le coup d’envoi surprenant d’Harit (1ère). Il est apparu plus serein qu’à son habitude. De bonnes sorties aériennes (41e, 64e) et un ballon aérien bien repoussé (69e). Sinon il n’a eu aucun arrêt puisque l’OM n’a cadré aucune frappe. Il pourra se féliciter d’un clean sheet, son sixième de sa saison.

- Mata (5,5) : le défenseur n’a pas été forcément à l’aise contre l’OM en début de match. Après des relances compliquées (5e, 35e), il s’est affirmé et a été plus rassurant. Peu inquiété en seconde mi-temps, il s’est permis quelques montées et a gagné des bons coup-francs. En fin de match, il a contribué à la solidité lyonnaise.

La suite après cette publicité

- O’Brien (6) : au centre de la défense à 3, il a été bon à la couverture. Il a été plus en difficulté quand il est pris dans son dos. À cause de la vitesse d’Aubameyang, il a pris un carton jaune sur un tirage de maillot (40e). Il intervient sur des centres marseillais en fin de match.

- Ćaleta-Car (6,5) : face à son ancienne équipe, il a été plutôt robuste. Malgré quelques mauvaises relances (13e), il n’a rarement laissé les attaques marseillaises arriver à leur terme. Bon au sol et dans les duels aériens. En fin de match, il a été très précieux en contrant des frappes lointaines de l’OM.

- Maitland-Niles (7) : dans son rôle de piston droit d’abord, l’Anglais a formé un beau duo avec Nuamah. Les attaques sont venues de son côté, même si c’est Nuamah qui a eu le rôle de centrer. Il a ensuite pris le couloir gauche à la sortie de Tagliafico à la mi-temps. Sur son premier ballon, il tente sa chance, son tir est contré par le dos de Balerdi (50e). Il a été tout aussi à l’aise à droite qu’à gauche. Il sauve son équipe sur la ligne après une superbe action marseillaise (79e).

- Caqueret (7) : en duo avec son nouveau coéquipier Matić, le joueur formé au club était plus libéré. Avec un meilleur abattage sur le terrain, il a fait reculer le milieu de terrain marseillais. Il est le joueur qui a gagné le plus de duel dans le match (11). Du déchet sur quelques ballons, mais qui témoigne d’une prise de risque.

- Matić (6,5) : pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Matić a semblé équilibrer le milieu de terrain de l’OL. Sa science du placement a permis des récupérations précieuses devant la surface de réparation sans forcément beaucoup courir. Il impressionne également par son gabarit et son pourcentage de réussite dans ses passes (89%). Peu de poids offensif, malgré une frappe en début de match. Il est remplacé par Akouakou (81e), appréciable dans les dernières minutes de jeu.

- Tagliafico (6) : sur ses quelques montées, il a apporté le surnombre. Le champion du monde argentin a parfaitement rempli son rôle défensif face à Ndiaye. Il sort dès la mi-temps pour Tolisso (6), qui a pris place en défense centrale dans une défense à 4. Dans un nouveau rôle, il a fait un très bon travail. Solide, il a bien géré les balles en profondeur et les premières relances. Un Tolisso qui a fait plaisir à voir.

- Orban (4,5) : sa première frappe n’a pas forcément rassuré les supporters lyonnais (10e), un tir du droit totalement manqué de la part du Nigérian. Sur l’occasion suivante, il a montré des difficultés techniques sur un mauvais contrôle (14e). Même dans les passes, le nouvel attaquant s’est mis en difficulté avec beaucoup de perte de balles. Il a été meilleur en déviation, comme sur le but de Lacazette (37e) et surtout dans le combat, précieux dans le pressing. Après la pause, il réalise une belle frappe (51e) qui met en difficulté le portier marseillais. Il est remplacé par une autre recrue de ce mercato hivernal Fofana (70e). Cantonné à un travail défensif depuis son entrée, il a exposé sa vitesse et sa technique sur deux très bons débordements (81e, 90e+3).

- Lacazette (7) : le capitaine lyonnais n’a pas été trouvé dans la première demi-heure, mais il en faut peu pour le meilleur buteur du club. Dès sa première occasion, après un cafouillage dans la défense marseillaise, il reprend un ballon compliqué et ouvre le score (37e). Il a failli doubler la mise sur le même type d’occasion, mais cette fois sa frappe attrape le poteau de Lopez (42e). Sans forcément avoir été trouvé régulièrement, il a été décisif à chaque fois. Il a marqué ce soir son 10e but de la saison. Remplacé par Adryelson (85e). Il a bien défendu pour ses premiers pas au Groupama Stadium.

- Nuamah (7,5) : voir ci-dessus

Olympique de Marseille

- Lopez (5,5) : sans surprise, le portier espagnol de 29 ans gardait une nouvelle fois les cages olympiennes. Peu sollicité au cours de la première demi-heure de jeu, excepté une frappe timide bien captée, le dernier rempart marseillais, abandonné par sa défense, s’inclinait finalement face à Lacazette (37e). Une nouvelle fois délaissé par les siens, il empêchait malgré tout Lacazette de s’offrir un doublé (43e). Encore décisif au retour des vestiaires sur les deux frappes d’Orban (51e, 53e), il a livré un match globalement sérieux.

- Meïté (2,5) : replacé latéral droit en l’absence de Clauss, laissé sur le banc, l’ancien défenseur central du FC Lorient n’a pas brillé dans son repositionnement. Souvent mis à mal défensivement, il était pris par Lacazette sur l’ouverture du score (37e). Auteur d’un nouvelle intervention catastrophique, il était tout proche d’offrir le but du break à Lacazette (43e). Remplacé par Clauss (59e), très imprécis et coupable de nombreuses pertes de balle.

- Balerdi (6) : aligné aux côtés de Gigot dans l’axe de la défense marseillaise, l’Argentin a (une fois de plus) montré une solidité certaine. Autoritaire dans ses interventions, il n’a jamais été pris à revers face aux offensifs lyonnais. Une prestation aboutie qui n’aura cependant pas permis aux siens d’éviter la défaite.

- Gigot (6) : capitaine de l’OM pour cette 20e journée de Ligue 1, le défenseur de 30 ans s’est montré plutôt sérieux dans ses interventions. Solide dans les airs, toujours bien placé et auteur de quelques montées offensives tranchantes, le numéro 4 phocéen a tenu son rang. Sans pour autant éviter le revers marseillais.

- Merlin (3,5) : pour sa première sous le maillot olympien, l’ancien latéral du FC Nantes a rencontré de grosses difficultés face à la vitesse et les qualités techniques de Nuamah. Trop laxiste et trop loin de son adversaire direct, à l’image du décalage menant à l’ouverture du score, il a souvent peiné dans son couloir. Peu trouvé offensivement, sa prestation reste trop insuffisante. Remplacé par Garcia (81e).

- Onana (3,5) : en l’absence de Veretout et Kondogbia, la nouvelle recrue olympienne débutait logiquement dans un rôle de sentinelle. Précis dans ses transmissions et présent dans le duel, il a également tenté d’apporter offensivement avec une frappe lointaine (34e). Trop lent dans la transition, il a cependant souvent ralenti le jeu phocéen. Bien moins impactant après la pause, il perdait plusieurs duels dans l’entrejeu.

- Ounahi (2,5) : de retour de la CAN après l’élimination du Maroc, le milieu de l’OM a livré une rencontre indigeste. Jamais dans le bon tempo en attaque, il s’est par ailleurs rendu coupable de quelques pertes de balle dangereuses et d’un manque d’impact sur le plan défensif. Averti pour un tirage de maillot sur Caqueret (75e), le milieu phocéen est complètement passé à côté de son match.

- Harit (4,5) : malheureux avec les Lions de l’Atlas, le milieu offensif marocain espérait retrouver le sourire sous le maillot marseillais. Et que dire de son début de match. Sur l’engagement, le numéro 11 phocéen tentait l’impossible en essayant de lober Lopes mais voyait sa tentative fracasser la barre après 5 petites secondes… Globalement percutant et l’un des seuls marseillais à tenter offensivement, il a cependant fait preuve d’un déchet trop important dans le dernier geste. Seul aux abords du point de penalty, il était tout proche d’égaliser mais Lopes repoussait parfaitement (69e).

- Ndiaye (3) : lui aussi revenu de Côte d’Ivoire après la sortie prématurée du Sénégal, l’ancien joueur de Sheffield United débutait sur le côté droit de l’attaque phocéenne. Très peu trouvé par ses coéquipiers et trop peu dangereux, il n’a jamais pesé au cours du premier acte. Encore trop discret au retour des vestiaires, il cédait finalement sa place avant l’heure de jeu. Remplacé par Faris Moumbagna (58e). Intéressant dans son jeu dos au but, il s’est également distingué d’une superbe remise pour Aubameyang, tout proche d’égaliser.

- Aubameyang (2) : après le départ de Vitinha, au Genoa, le Gabonais débutait en pointe, Faris Moumbagna restant sur le banc au coup d’envoi. Invisible tout au long du premier acte, le numéro 10 marseillais a livré une première période très frustrante. Peu disponible pour les siens, à contre-temps, il ne s’est jamais mis en situation favorable. Toujours aussi invisible en seconde période, l’ancien buteur du Barça est totalement passé à côte de ce rendez-vous, à l’image de cette frappe totalement manquée à l’entrée du dernier quart d’heure (77e). Tout proche de sauver son match après une superbe combinaison avec Moumbagna, son petit piqué était finalement sauvé in extremis par Maitland-Niles.

- Henrique (4) : performant contre l’AS Monaco, l’ailier brésilien était une nouvelle fois aligné dans le onze de Gennaro Gattuso. Impliqué défensivement (8 ballons récupérés), le joueur de 22 ans a tenté de faire parler sa vivacité. En vain. Coupable de nombreuses pertes de balle et d’approximations offensives, il a globalement été bien bloqué par Maitland-Niles et Mata. Combattif, il a tenté de redonner de l’élan à l’attaque marseillaise au cours du second acte. Sans succès.