OL : Textor est ravi

John Textor n’a pas menti. Il avait promis un investissement massif sur le mercato hivernal, il a multiplié les recrues, dont plusieurs étaient présentes sur le terrain face à l’OM. Il manquait seulement les deux dernières, Mangala et Benrahma, présents en tribunes. La victoire 1-0 face à l’OM a ravi le patron de l’Olympique Lyonnais.

« J’étais un peu anxieux pour ce match, un match historique. Aujourd’hui ça s’est bien passé. Et cela voulait dire beaucoup plus », a-t-il déclaré au micro de Prime Video, avant d’évoquer rapidement le mercato de son équipe. « Oui, il y a de la concurrence, de nouveaux joueurs dans le vestiaire, je suis content. Le coach a réussi à les faire jouer ensemble et je vais les féliciter. »