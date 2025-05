OL : l’avenir de Rayan Cherki met le feu à l’Europe

« Oui. Je pense que ça a été ma dernière avec l’OL. Maintenant, je suis prudent. Je sais ce que j’ai vécu l’année dernière et ça n’a pas été facile à vivre pour moi. Je n’oublie pas par où je suis passé. J’ai commencé la saison dans le loft alors que je n’ai jamais trahi le club, j’ai tout donné pour ce blason. Ça n’a pas été une saison facile, on m’a beaucoup craché dessus en interne. On a beaucoup mal parlé de mon entourage alors que le seul qui prend les décisions, c’est moi. Je n’oublie pas d’où je viens. Je suis fier de cette saison ». Ce week-end, lors de la dernière journée de Ligue 1, Rayan Cherki confirmait son départ de l’Olympique Lyonnais.

Cet été, le prodige franco-algérien va donc faire ses valises et une chose est sûre, les prétendants ne devraient pas manquer, surtout après la belle saison qu’il a réalisé en Ligue 1, avec 8 buts et 11 passes décisives en 30 apparitions. Comme révélé par nos soins, la tendance est plutôt à la Premier League, avec un intérêt très prononcé de Liverpool. Il est également suivi en Allemagne, avec le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund qui sont intéressés, alors qu’aux yeux du PSG, il n’est pas considéré comme une priorité.

Les médias européens sont hypés

Ce qui est sûr, c’est que l’annonce de son départ fait parler en Europe. Ces dernières heures, de nombreux médias européens ont mis en avant les propos de Cherki, tout comme son niveau. « Un "Fekir" disponible pour 20 millions d’euros », titre par exemple le journal espagnol AS, qui compare Cherki à son aîné. « Son annonce est une bombe pour tous les grands clubs européens. […] Cherki a confirmé cette saison tous les espoirs placés en lui depuis qu’il est enfant », peut-on lire. « Borussia Dortmund : le chouchou du club annonce ses adieux ! Le gros coup du BVB va-t-il suivre maintenant ?», indique le média allemand DerWestern, qui n’a pas oublié son transfert raté à Dortmund l’été dernier.

« L’avenir de Rayan Cherki est loin de Lyon. Le talent français de 21 ans l’admet lui-même après la victoire face à Angers », souligne Sportmediaset en Italie, pays que le joueur pourrait d’ailleurs représenter au niveau international. En Angleterre, nombreux sont les médias locaux comme nationaux qui ont repris les déclarations du joueur de l’OL. « Attention, Man Utd et Liverpool ! Rayan Cherki met l’Europe en alerte alors que la starlette française confirme qu’il quittera Lyon cet été », titre par exemple Goal. Autant dire que Cherki sera un des feuilletons de l’été !