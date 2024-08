L’Arabie saoudite s’apprête à faire une folie pour une star du Real Madrid !

L’Arabie saoudite, nouvel eldorado du football mondial. Prêt à tout pour redorer son image sur la scène internationale, le plus grand pays du Moyen-Orient met, depuis plusieurs mois, les bouchées doubles pour attirer les plus grandes stars du ballon rond. Dès lors, si Cristiano Ronaldo et ses 200 millions d’euros de fiche annuelle à Al-Nassr ont ouvert la boîte de Pandore en inversant, peut-être, le mouvement du balancier des transferts, le pays du Golfe ne s’est pas arrêté là et n’a cessé d’avancer ses pions : Sadio Mané, Neymar, Aymeric Laporte, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Ruben Neves, Riyad Mahrez, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, pour ne citer qu’eux, tous ont ainsi fait le choix de participer au projet XXL des Saoudiens.

Insatiable sur le marché des transferts, l’Arabie saoudite se fait pourtant plus discrète lors de cette fenêtre estivale. Tout du moins, pour l’heure. En effet, la semaine dernière, une écurie saoudienne aurait offert un salaire complètement démentiel d’un milliard d’euros sur cinq ans à Vinicius Junior, ainsi qu’un contrat distinct de 10 ans pour devenir ambassadeur de la Coupe du monde 2034. Selon Reuters, le Brésilien de 24 ans aurait été approché par des responsables du Fonds d’investissement public saoudien (PIF) pour s’enquérir de son intérêt à rejoindre la Saudi Pro League (SPL). Si cette proposition ne devrait pas bousculer l’avenir de l’ailier madrilène, ce dernier ne serait cependant pas insensible à cette somme exorbitante.

Des Saoudiens sont attendus à Madrid pour négocier…

Favori au Ballon d’Or 2024 après une nouvelle performance étincelante contre l’Atalanta Bergame, l’attaquant auriverde semble, aujourd’hui, dans un contexte idéal pour performer au plus haut niveau. De quoi calmer les ardeurs saoudiennes ? Rien n’est moins sûr… Ce jeudi, le média brésilien Globo indique, en effet, que les Saoudiens ne veulent pas en rester là et se seraient désormais tournés vers un compatriote de Vinicius Jr. Son nom ? Éder Militão. Titulaire contre la Dea, mercredi soir, le défenseur madrilène de 26 ans dispose d’une clause libératoire 500 millions d’euros mais le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, qui détient plusieurs écuries, serait d’ores et déjà en discussion avec le principal concerné…

À l’instar de la stratégie adoptée avec «Vini», l’objectif est de discuter avec le joueur avant d’entamer les négociations avec les Merengues. Dans cette optique, Globo ajoute même que le représentant du natif de Sertãozinho aurait reporté ses vacances pour traiter cette offensive. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la Casa Blanca, l’ancien défenseur de São Paulo et du FC Porto, qui a récemment prolongé son bail avec le Real, pourrait-il céder aux sirènes saoudiennes ? Difficile, pour l’heure, de le dire mais nul doute que les montants proposés par l’Arabie saoudite risquent de donner quelques maux de tête au droitier d’1m86. En attendant d’en savoir plus sur ce dossier complexe, l’international brésilien (35 sélections, 2 buts), victime d’une rupture des ligaments croisés la saison passée, peut lui célébrer le premier titre de l’année des Merengues…