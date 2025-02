Le football espagnol veut la peau du Real Madrid

À trop jouer avec le feu, le Real Madrid pourrait finir par se brûler. Engagé depuis plusieurs semaines dans un bras de fer avec les instances espagnoles concernant l’arbitrage, le club madrilène commence à échauffer les oreilles de tout le monde. Pour rappel, les Merengues ont récemment empilé les communiqués, plaintes ou même doléances sur la chaîne TV du club, pour protester contre les décisions jugées injustes et préjudiciables à l’entité.

Ce matin encore, AS révélait que le club avait fixé au CTA (le comité technique arbitral espagnol) la date butoir du 7 février pour rendre public les enregistrements audios du VAR lors de la rencontre perdue face à l’Espanyol de Barcelone, dimanche (0-1). Cette même rencontre qui avait vu Kylian Mbappé être victime d’un tacle violent de Carlos Romero, seulement sanctionné d’un carton jaune… et buteur 25 minutes plus tard, tandis qu’un but de Vinicius avait été refusé de façon litigieuse au cours de ce même match.

Le Real Madrid seul contre le monde

Après cette rencontre de Liga, le Real Madrid avait d’ailleurs envoyé une lettre à la Fédération et au Conseil supérieur du sport pour exprimer son indignation. Cette colère noire s’est même confirmée ce jeudi par ce refus d’assister à une réunion entre tous les acteurs du football espagnol. Au grand désarroi de ceux qui avaient répondu à l’appel. Car comme le révèle AS, tout le monde voudrait la peau des Merengues désormais.

La Fédération, la Liga ou encore le Comité Technique Arbitral, souhaiteraient unifier leurs forces pour faire front au Real Madrid. Plusieurs clubs, avec le Séville FC et l’Atlético de Madrid - qui affrontera le Real ce week-end - en chefs de file, auraient même exigé des sanctions contre le champion d’Espagne en titre pour ses accusations et ses récentes pressions exercées sur le corps arbitral. En résumé, tous les représentants présent lors de ce sommet auraient manifesté leur dégoût face à l’attitude madrilène. Ambiance.