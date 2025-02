L’énorme coup de pression du Real Madrid

Hier soir, le Real Madrid a eu peur. Devant au tableau d’affichage, puisqu’ils menaient 2 à 0, les Merengues ont été rejoints par la suite par Leganés (2-2). Il a fallu attendre les arrêts de jeu et un but à la 93e de Gonzalo Garcia pour l’emporter 3 à 2 et se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du Roi. Dans le même temps, les champions d’Espagne et d’Europe 2024 mènent un autre match en parallèle. Depuis quelques jours, les Madrilènes sont entrés en guerre concernant l’arbitrage. Tout a commencé le week-end dernier lors de la défaite contre l’Espanyol Barcelone. Un revers qui est presque passé au second plan. En effet, un fait de jeu fait beaucoup parler du côté de la capitale espagnole ces derniers jours : le tacle assassin de Carlos Romero sur Kylian Mbappé.

Le joueur du club catalan, qui a d’ailleurs marqué le but de la victoire par la suite, n’a été sanctionné que d’un carton jaune. Dans le podcast El Cafelito, Luis Medina Cantalejo, président du Comité Technique des Arbitres (CTA), a lui-même que reconnu que cette action aurait dû valoir une expulsion au joueur catalan. Il a confié : «ce que tout le monde voit, un arbitre et deux arbitres VAR ne peuvent manquer de le voir. Je suis très clair sur ce qui s’est passé, tout le monde l’a vu, même si je ne parle pas seulement de l’action de Mbappé… Quand c’est noir et blanc et que le blanc est évident et que l’arbitre opte pour le noir, je ne peux pas vous donner d’explication…» La Maison Blanche, qui l’a en travers de la gorge, compte d’ailleurs s’appuyer sur ces déclarations pour défendre ses intérêts.

Le Real Madrid ne lâche pas l’affaire

Depuis dimanche, le club ibérique, qui se plaint aussi d’un but non accordé à Vinicius Jr et de l’arbitrage de manière générale, multiplie les vidéos et les communiqués de presse pour pester contre des décisions jugées injustes. Ce qui a provoqué d’ailleurs de nombreuses polémiques en Espagne, où plusieurs voix se sont élevées notamment celles de Javier Tebas et de Diego Simeone (Atlético de Madrid). Mais le Real Madrid ne veut rien lâcher d’autant que les dirigeants estiment que tout n’est pas clair. AS explique qu’habituellement, le CTA publie les audios lorsqu’il y’a intervention du VAR pendant un match.

Pour cette rencontre, ils ont été gardés secrets. Face à cela, le média espagnol indique que les Merengues ont fixé une date butoir : ce vendredi 7 février. Si d’ici là, les enregistrements n’ont pas été fournis, le club de Florentino Pérez portera l’affaire devant les tribunaux. Marca va même plus loin et assure que les Merengues sont déjà passés à l’action. «Le Real Madrid saisit la justice pour obtenir des vidéos VAR du jeu de Mbappé. La plainte est déjà en cours, en plus du recours à la FIFA ou même d’une plainte pénale. Le Real Madrid, ses dirigeants, restent fermes dans leur décision de changer le système d’arbitrage établi et iront jusqu’au bout, c’est-à-dire par tous les moyens légaux possibles pour y parvenir.»

Les Merengues posent un ultimatum

Marca ajoute : «ce qui a été dit dans la lettre envoyée à la Fédération et au Conseil supérieur du sport l’a clairement montré, ainsi que la demande formelle de recevoir les audios VAR de deux actions spécifiques du match de samedi dernier entre l’équipe blanche et l’Espanyol. L’un fait référence au tacle subi par Mbappé et qui a été puni par Muñiz Ruiz d’un carton jaune, l’autre au but refusé à Vinicius pour une faute du Français. L’argument que le Real Madrid va utiliser dans la plainte (ils prévoient d’aller jusqu’au pénal si elle n’est pas traitée) sont les propres mots de Medina Cantalejo à Josep Pedrerol concernant l’action déjà célèbre entre Romero et Mabppé.»

Enfin, la publication espagnole précise : «les services juridiques du Real Madrid travaillent déjà à déposer une action en justice, qui pourrait être pénale, ainsi qu’à protester auprès de la FIFA pour ce qui s’est passé contre l’Espanyol et le refus de la Fédération d’envoyer les audios. L’argument selon lequel rien n’est accidentel a été avancé par le président du Comité Technique des Arbitres lui-même. Les dirigeants du Real Madrid ne sont pas du tout affectés par ce que disent les autres équipes et encore moins par l’Atlético de Madrid, le prochain rival du championnat, un club avec lequel la relation est pratiquement inexistante. Ils maintiennent qu’aucun d’entre eux n’est d’accord avec le système arbitral actuel et qu’ils restent silencieux dans un exercice de cynisme.» Remonté, le Real Madrid a d’ailleurs décidé de boycotter, « étant donné les circonstances », une réunion entre tous les acteurs du football espagnol prévue ce jeudi, avec comme thème central l’arbitrage. Le timing est parfait…