Coupe du Roi : le Real Madrid arrache la victoire à Leganés grâce à ses jeunes

Ce mercredi, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Leganés pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. L’occasion pour la formation madrilène de se rassurer après sa défaite face à l’Espanyol Barcelone. Pour l’occasion, Carlo Ancelotti alignait une équipe assez remaniée alors que Kylian Mbappé était absent. En défense centrale, le coach italien décidait de miser sur le jeune Jacobo Ramon avec Raul Asencio. Tchouameni retrouvait le milieu de terrain alors que le jeune Endrick était aligné en attaque avec Guler, Rodrygo et Brahim Diaz.

Après un début de match maîtrisé, le Real Madrid finissait par trouver la faille grâce à l’expérimenté Luka Modric. Le milieu croate profitait d’un bon travail de Rodrygo pour placer un pointu subtil qui passait sous les bras de Juan Soriano (1-0, 18e). Quelques minutes plus tard, c’est Endrick qui y allait de son but. Rodrygo, Valverde et Brahim Diaz combinaient à l’entrée de la surface et après une sorte de ping-pong, le ballon revenait sur Endrick qui poussait le ballon au fond des filets (2-0, 25e). On pensait alors que le Real Madrid allait dérouler face à l’actuel 16e de Liga.

Le jeune Gonzalo Garcia sauve le Real Madrid

Mais le match était complètement relancé après le penalty obtenu après une main de Ramon. Juan Cruz transformait sans trembler son penalty malgré la bonne anticipation de Lunin (1-2, 39e). Au retour des vestiaires, Carlo Ancelotti décidait de faire entrer Vinicius Jr en lieu et place de Rodrygo. Le Brésilien, tout juste entré en jeu, manquait l’occasion de faire le break à deux reprises (50e, 51e). Et dans la foulée, un Léganes plutôt discret finissait par égaliser. C’est encore Juan Cruz qui trouvait la faille.

L’attaquant espagnol voyait son tir contré par Ferland Mendy et tromper complètement Lunin (2-2, 59e). Un but qui plongeait clairement dans le doute la formation madrilène qui tentait de pousser. Mais en donnant tout pour l’attaque, le Real laissait clairement des espaces dans le dos de la défense. Et on pensait alors que les deux équipes allaient se quitter sur un 2-2 dans le temps réglementaire. Mais à la toute dernière seconde, le tout jeune Gonzalo Garcia qui débutait son premier match en professionnel donnait la victoire à son équipe. Il profitait du bon service de Brahim Diaz pour placer sa tête au premier poteau (3-2, 90e+3).