Javier Pastore ouvre la porte à un surprenant retour en Ligue 1 !

La suite après cette publicité

Depuis son départ de Paris à l'été 2018, Javier Pastore a vécu des moments difficiles. Toujours handicapé par des pépins physiques réguliers, il n'a même pas disputé 40 rencontres au total en Serie A, et la plupart l'ont été en tant que remplaçant. Cette saison, il n'a pris part qu'à six petits matchs de championnat, dont une titularisation, disputant au total... 78 minutes.

Alors que la Roma s'apprête à entamer un nouveau cycle avec José Mourinho à la tête de l'équipe, l'entraîneur lusitanien compte se débarrasser de bon nombre de poids morts de l'effectif. Sans surprise, l'Argentin de 32 ans en fait partie. La presse italienne évoquait des négociations pour une rupture du contrat qui lie les deux parties, permettant au Flaco de rebondir librement ailleurs.

Pastore est chaud pour Monaco !

Et ces derniers jours, une rumeur a commencé à prendre forme en Italie : un intérêt de l'AS Monaco pour l'Argentin. Et selon son agent Marcelo Simonian, qui s'est exprimé pour LR24, une signature à Monaco est clairement envisageable. « Monaco ? C'est une possibilité. C'est un club qu'il apprécie », a-t-il tout simplement répondu.

Une signature en Ligue 1 est donc clairement envisageable, et, même si on peut imaginer que le clan Pastore demandera une prime à la signature et un salaire plus ou moins important, il s'agirait d'un renfort à moindre prix pour les Monégasques. La balle est donc dans le camp du club de la Principauté...