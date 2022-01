Coupe d'Afrique des Nations 2021 : le Maroc arrache le nul et termine en tête, les Comores réalisent l'exploit face au Ghana

Qualifié après sa victoire difficilement obtenue contre les Comores (2-0), le Maroc avait pour objectif de terminer à la première place. Opposé au Gabon pour disputer la finale du groupe C, les Lions de l'Atlas se présentaient avec un onze remanié et la présence d'Ounahi, Chair et Fajr au milieu de terrain. El-Kaabi et En-Nesyri occupaient l'attaque. De leur côté, les Gabonais faisaient face à des soucis extra-sportifs qui sont venus animer le quotidien des Panthères. Lemina et Aubameyang sont rentrés dans leur club, alors que Bouanga était positif au Covid-19.

Malgré ce contexte compliqué, le Gabon se montrait rapidement dangereux dans cette rencontre et Kanga s'offrait la première frappe de cette rencontre (15e). Très attentifs en début de match, les Marocains, après une grossière erreur de Chakla, concédaient l'ouverture du score par le Clermontois Allevinah (1-0, 22e). Plus entreprenants, les Gabonais retournaient logiquement au vestiaire avec l'avantage. Après la pause, Allevinah manquait de peu le doublé et trouvait le poteau (59e), alors qu'En-Nesyri voyait l'égalisation lui être refusée pour un hors-jeu (63e).

Première victoire de l'histoire des Comores en CAN

Mais après un tacle en retard de Poko devant Boufal, le Maroc, en difficulté jusque-là, pouvait égaliser grâce à une frappe en puissance de joueur d'Angers (1-1, 74e). Et alors qu'on pouvait penser que les Lions de l'Atlas avaient fait le plus dur en égalisant, Allevinah, encore lui, trouvait Boupendza au premier poteau pour redonner l'avantage aux Panthères (2-1, 81e). Au bout du suspense, Hakimi, sur un coup franc direct, assurait la première place et libérait le Maroc (2-2, 84e). Le Gabon termine donc deuxième de son groupe.

Dans l'autre rencontre de ce groupe C, le Ghana, battu par le Maroc (1-0) et accroché par le Gabon (1-1), ne devait pas faire d'erreur contre les Comores pour se qualifier. Mais alors que cela devait être une formalité, les Black Stars se faisaient surprendre par El Fardou (1-0, 4e), avant de sombrer et de concéder le break par Mogni (2-0, 62e). Juste après le but du break, le Ghana a trouvé de la ressource et est parvenu à égaliser en quinze minutes grâce à Boakye et Djiku (2-0, 64, 77e). Mais au terme de ce match complètement fou, les Comores l'ont fait et ont arraché la victoire sur un doublé de Mogni (3-2, 85e). Le Ghana est déjà éliminé et Les Cœlacanthes, troisièmes, peuvent rêver de la qualification.