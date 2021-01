Les terribles chiffres du Real Madrid

La suite après cette publicité

Ce week-end, dans des conditions climatiques dantesques, critiquées par Zinedine Zidane et Thibaut Courtois, le Real Madrid n'a fait qu'un nul contre Osasuna à Pampelune. Pire encore, face au dix-neuvième de Liga, les Merengues n'ont pas trouvé le chemin des filets (score final 0-0). Ce n'est pas la première fois que la feuille de match reste vierge du côté des hommes de Zinedine Zidane (contre le Shakhtar, contre Cadix et la Real Sociedad).

Dans son édition du jour, As révèle un fait étonnant et tout aussi terrible. Lors de la rencontre face à Osasuna, les Madrilènes n'ont tiré que huit fois au but, un seul a été cadré. En outre, Karim Benzema est en panne et n'a pas marqué depuis 3 rencontres maintenant. Des chiffres qui dérangent puisqu'entre la fin de la saison 2015-16 et le début de la 2017-18, la Casa Blanca avait réussi à enchaîner 73 rencontres en marquant au moins une réalisation.

En chute libre depuis le départ de CR7

Depuis le retour de Zidane sur le banc de touche, Madrid a disputé huit matches ayant eu pour score final 0-0 et 15 sans trouver le chemin des filets, cela représente 17% des rencontres jouées sous les ordres du Français, triple vainqueur de la Ligue des Champions. Une panne offensive qui inquiète du côté de la capitale espagnole, d'autant que la comparaison avec l'époque dorée de Cristiano Ronaldo fait vraiment mal à l'effectif en place.

Avec le Portugais, le pourcentage chute à 6% ! En effet, le quintuple Ballon d'Or inscrivait une moyenne de 50 buts par saison (450 buts en neuf saisons), ce qui aidait forcément à chaque rencontre un peu cadenassée. Madrid a à peine marqué 30 buts en 18 matches de championnat disputés jusqu'à aujourd'hui (1,7 par séance en moyenne), c'est le pire ratio depuis la saison 2007-2008 après 18 journées après 2018-2019 (26 buts) et première année post-Cristiano Ronaldo. Lors de l'année civile 2017, le Real avait marqué 156 buts, en 2018, 142 buts, mais CR7 était là jusqu'en juin. En 2019, le chemin des filets a été trouvé à 100 reprises et 91 en 2020, pire chiffre depuis 2005. En trois ans, le nombre de buts a chuté de 40% ! De quoi s'inquiéter ?