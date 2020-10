PSG : le onze de légende de Kylian Mbappé pour les 50 ans du club

La suite après cette publicité

Cette année 2020 est une année assez spéciale pour le Paris Saint-Germain qui fête ses 50 années d’existence. Un demi-siècle qui a vu de nombreuses légendes du football rejoindre les rangs parisiens au cours de leur carrière. Si Kylian Mbappé fait pour certains observateurs déjà partie des joueurs légendaires ayant joué au PSG, il lui a été demandé par le club de citer son onze de légende dans une vidéo, publiée sur le Twitter officiel du club. Bernard Lama est l’heureux élu de l'attaquant au poste de dernier rempart. La ligne défensive est quant à elle composée de Dani Alves à droite.

Thiago Silva est associé à Mario Yepes dans l’axe. Enfin, Maxwell complète cette ligne défensive. Son milieu de terrain est lui un peu plus âgé. Il est composé du trio Motta-Djorkaeff-Dahleb soutenu par l’un des plus grands chouchous du Parc, le numéro 10 et ballon d'or, Ronaldinho. Enfin, le natif de Bondy a conclu son onze par Zlatan Ibrahimovic et Pauleta qui ont selon lui représenté fièrement le Paris Saint-Germain durant leurs années passées au club.