La sortie forte de Javier Pastore sur Kylian Mbappé

Dans quelques semaines, Kylian Mbappé fera ses débuts avec le Real Madrid. Le futur-ex attaquant du Paris Saint-Germain va poursuivre sa progression de l’autre côté des Pyrénées, avec le club néo-champion d’Europe. Un choix naturel pour le joueur de 25 ans selon Javier Pastore, son ancien coéquipier au PSG. El Flaco estime qu’il était temps pour lui de changer de cap.

«Il a marqué une époque incroyable dans le championnat de France et au PSG. Il a montré tout ce qu’il était sur le terrain et en dehors. Il est temps de prendre une nouvelle direction, de vivre de nouvelles expériences. Mbappé est un jeune garçon qui a une grande envie de continuer à gagner, de continuer à grandir, donc je lui souhaite le meilleur. J’ai eu la chance de l’avoir comme coéquipier et je suis très heureux de sa progression», a encensé l’Argentin lors d’un entretien accordé à Marca, visiblement fan de l’évolution de son ancien coéquipier.