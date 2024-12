Quand l’OL a dit non pour Viktor Gyökeres

Quand on s’intéresse de près au foot, difficile de ne pas connaitre la trajectoire fulgurante de Viktor Gyökeres. L’attaquant suédois enfile les buts comme les perles avec le Sporting CP depuis 16 mois. C’est simple cette saison, il a marqué 16 buts en 12 matches de Liga Portugal et aussi 5 buts en 5 matches de Ligue des Champions dont un triplé retentissant face à Manchester City. Découvert sur le tard, l’attaquant de 26 ans fait saliver les plus grands clubs européens, du Barça à Manchester City en passant par le PSG et Manchester United. En 2023, celui qui appartient encore à Coventry est proposé dans divers clubs européens, mais aussi un club de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais selon nos informations.

La suite après cette publicité

Le CV du joueur, qui arrive sur bureau de Bruno Cheyrou, ne tape clairement pas dans l’œil de ce dernier qui ne donne pas suite. A ce moment-là, le joueur était estimé à 15 M€. L’international suédois partira quelques semaines plus tard pour le Sporting CP qui lui n’hésitera pas à mettre 24 M€ sur la table pour le recruter. Depuis son arrivée au Portugal en juillet 2023, le natif de Stockholm a marqué 67 buts et délivré 19 passes décisives en 71 matches toutes compétitions confondues. De quoi donner quelques sueurs froides à celui qui est redevenu consultant TV depuis son départ de l’OL.