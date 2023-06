Newcastle se renseigne sur David Hancko

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le Newcastle version saoudienne veut continuer à se renforcer. Les Magpies sont ainsi en passe de conclure l’arrivée du milieu italien Sandro Tonali (AC Milan) en échange de 70 M€.

Le Rossonero n’est pas le seul pensionnaire de Serie A pisté puisque Théo Hernandez (AC Milan), Dusan Vlahovic (Juventus) et Federico Chiesa (Juventus) le sont aussi. Et selon nos informations, les Toons ont également pris des renseignements sur le défenseur slovaque de Feyenoord, David Hancko (25 ans). Ce dernier est arrivé il y a un an seulement en Eredivisie et est sous contrat jusqu’en 2026.

