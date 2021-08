Ligue 2 : Toulouse domine Dijon et prend la tête

En ouverture de la cinquième journée de Ligue 2, Dijon (18e, 1 point) recevait le co-leader Toulouse ce samedi (15h) au stade Gaston-Gérard. L'occasion pour les hommes de Philippe Montanier de prendre, seuls, la tête du championnat alors que la rencontre entre le Paris FC (1er, 10pts) et l'AC Ajaccio a été reportée pour cause de cas de Covid 19 dans l’effectif corse. Alors que le DFCO restait sur une défaite face à Quevilly-Rouen (1-2), le Téfécé s'avançait quant à lui avec confiance après 3 succès consécutifs. Le dernier en date contre Bastia (1-0) grâce à un penalty de Van den Boomen. Pour cette rencontre, David Linarès, annoncé sur le départ, alignait un 4-4-2 expérimenté avec les présences combinées de Congré, Reynet, Le Bihan, titulaires au coup d'envoi. De son côté, Toulouse se présentait dans un 4-3-3 porté par un trio offensif Bangré-Onaiwu-Healey et où Issiaga Sylla faisait son retour.

La suite après cette publicité

Séduisants collectivement dès l'entame d'un match suivi par 5000 spectateurs, les Toulousains se montraient rapidement dangereux par l'intermédiaire de Bangré qui voyait sa frappe bien contrée par Ngouyamasa (9e). Malgré une certaine maîtrise, les coéquipiers de Dupé allaient se faire surprendre sur une des rares incursions dijonnaises aux abords de la surface. Profitant d'une défense trop laxiste, Scheidler croisait parfaitement sa frappe et permettait aux siens de prendre les devants (1-0, 30e). Piqué au vif, le Téfécé ne doutait pas longtemps. Sur un corner mal renvoyé, Desler armait une reprise qui terminait dans les pieds d'un Onaiwu opportuniste qui concluait d'une frappe en force (1-1, 36e). Au retour des vestiaires, Philippe Montanier lançait Ngoumou en lieu et place de Bangré. Un choix payant puisque le feu follet toulousain allait se montrer décisif. Une première fois d'une belle frappe croisée (1-2, 50e) avant de faire encore parler sa vitesse pour tromper, avec un peu de réussite, la vigilance de Reynet (1-3, 62e). Et si les Bourguignons réduisaient le score grâce à un penalty de Le Bihan (2-3, 81e), Toulouse parachevait son succès grâce à un nouveau penalty transformé par Van den Boomen (2-4, 86e). Nouveaux leaders de L2 grâce à cette victoire (2-4), les Pitchouns poursuivent une très belle série de 4 victoires consécutives cette saison. Pour David Linarès, l'horizon se noircit un peu plus.

Retrouvez le classement complet de la Ligue 2

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Dijon

Le 1️⃣1️⃣ dijonnais 🔴 concocté par David Linarès et son staff pour la réception du @ToulouseFC#DFCOTFC pic.twitter.com/i8XMqILrGe — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 21, 2021

Le XI de Toulouse