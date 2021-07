Euro 2020, Espagne : le message de Sergio Ramos

L'Euro de l'Espagne s'est terminé en demi-finale contre l'Italie (1-1, 4 t. a. b. à 2). Sergio Ramos, attendu au Paris SG dans la journée, a tenu à envoyer un message à ses partenaires en sélection.

«Triste et injuste. Cela n'a pas été possible, mais vous avez fait vibrer et vous avez ému tout un pays. Fier de notre sélection», a posté le défenseur central sur son compte Twitter.