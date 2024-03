EL : Marcelino prévient déjà l’OM

Jeudi dernier, Marcelino a vécu une soirée difficile. De retour à l’Orange Vélodrome quelques mois après son départ, le technicien ibérique a été reçu avec des sifflets par ses anciens supporters. Sur le terrain, son équipe, Villarreal, s’est inclinée 4 à 0 et a vu l’OM faire un pas vers la qualification. Mais Marcelino espère que le match retour jeudi sera bien différent, comme il l’a avoué en conférence de presse hier après la victoire 3 à 2 face au Betis.

«Nous allons profiter de ce match, de cette troisième victoire consécutive en Liga. Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters et nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment (…) Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir avec une victoire, s’il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons quatre jours pour récupérer et nous espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer.» Le coach de Villarreal veut donc que le public joue son rôle de 12e homme face à l’OM jeudi soir pour réaliser, pourquoi pas, une remontada.