PSG : Neymar justifie sa prolongation de contrat

C'est un si long feuilleton qui vient de s'achever. Après des semaines de négociations et de rebondissements, Neymar a enfin prolongé son contrat au PSG. Alors que son bail devait se terminer initialement en juin 2022, la star brésilienne a signé un nouvel accord allant jusqu'à 2025. Voilà un grand chantier de terminé pour le club francilien, qui va pouvoir se concentrer désormais sur la prolongation de Kylian Mbappé, lui aussi sous contrat jusqu'en 2022.

« Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des Champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat », explique le numéro 10 parisien sur le site du club à l'annonce de la bonne nouvelle, avant de poursuivre sur ses motivations.

Neymar veut mener le PSG au sommet

« La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, il y a l'affinité que j’ai créée avec le club, le travail qu’on réalise au quotidien, les joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, et un excellent entraîneur qui nous aidera certainement encore plus. Toutes ces choses vous font croire encore plus au projet. » Voilà qui devrait faire plaisir à ses partenaires et Pochettino.

Cette annonce intervient à un moment clé. Le PSG vient tout juste d'être éliminé de la demi-finale de la Ligue des Champions. C'est plus la forme de cette défaite contre Manchester City qui ressort que le fond car il n'y a rien d'infamant d'atteindre le dernier carré. Finaliste l'an passé, le club français se rapproche du Graal tant désiré par ses propriétaires depuis leur arrivée à l'été 2011. Avec la prolongation de Neymar, la direction s'accorde encore un peu plus de temps pour y parvenir.

« Mon objectif, quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, était de placer le Paris Saint-Germain au sommet, parmi les meilleurs, et on s'en rapproche. On accumule de plus en plus d’expérience pour résister à ces types de matches, pour savoir jouer une Ligue des Champions. Et Paris est sur la bonne voie, on se rapproche de notre but et on sent de plus en plus le goût de gagner la Ligue des Champions ici. Je suis sûr que nous pouvons le faire », assure un Neymar bien déterminé à accompagner le PSG jusqu'au sommet.