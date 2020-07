Les plans de Jorge Jesus pour relancer Benfica

Jorge Jesus est un entraîneur très apprécié au Portugal. En effet, après de longues années à Benfica (2009-2015), le technicien s'en est allé chez l'ennemi, le Sporting CP pour trois années aussi (2015-2018). Avec quasiment la même réussite, car il a réussi à glaner des titres dans les deux formations avec quelques championnats chez les Dragões et une Coupe du Portugal en 2018 avec les Leões et une place de second au championnat en 2016.

Après un exil du côté de Flamengo, où il a encore remporté des titres (Copa Libertadores et Championnat brésilien en 2019. Supercoupe du Brésil en 2020 et une Recopa Sudamericana en 2020). Mais après cette petite escapade brésilienne, il est revenu du côté de son pays, le Portugal et du club qui l'a révélé à l'Europe entière. Après une saison où le sacre a été attribué à Porto, son objectif est clair : reconquérir le titre national.

Trois joueurs de Flamengo pistés

Pour cela, le coach de 65 ans a un plan. Et celui-ci s'articule bien entendu autour du mercato. Pour commencer, d'après A Bola, il souhaiterait récupérer Islam Slimani, propriété de Leicester et prêté la saison passée du côté de l'AS Monaco, qu'il a bien connu au Sporting CP. Mais ce n'est pas sa seule idée. Il faudra aussi conserver des éléments importants. Deux noms sont sortis : Ruben Dias, le défenseur, annoncé un temps à Lyon, et l'avant-centre Carlos Vinicius, lui aussi passé à l'AS Monaco.

Enfin, Jesus compte bien mettre à profit son passage au pays de Ronaldinho en récupérant quelques éléments qu'il a bien connus à Flamengo et ailleurs. Le milieu de terrain Gerson (23 ans) est pisté tout comme Bruno Henrique, l'ailier droit de 29 ans, et enfin le milieu défensif Willian Arão (27 ans). O Globoesporte ajoute également que le central de Santos Lucas Verissimo (25 ans) est lui aussi tout proche du SLB, tandis que le latéral droit de Fluminense Gilberto (27 ans) ferait office de priorité à ce poste. S'il arrive à monter sa petite équipe nul doute que Jesus pourra remettre le club, qui vit une belle crise cette saison, enfin à l'endroit.