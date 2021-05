Umbro présente de nouveaux coloris pour la Velocita et la Tocco !

Quelques semaines après avoir dévoilé la Velocita 6 et sa nouvelle technologie mettant en avant la rapidité, la marque au double losange plonge la nouvelle génération du silo ainsi que la Tocco Pro dans des coloris assez sobres.

La suite après cette publicité

Umbro ne représente que 0,2% des chaussures portées dans les 5 grands championnats selon une étude de FootballBootsDB, et c'est sans doute dans l'optique de mettre ses produits en avant que l'équipementier anglais se montre très actif en cette fin de saison avec un troisième coloris dévoilé depuis la sortie de la Velocita nouvelle génération en avril dernier.

Après le coloris rose-noir choisit lors du lancement et le coloris bleu-noir dévoilé quelques semaines après, la Velocita 6 est ici plongée dans un beige appelé « mer de Saragosse » par la marque au double losange. Des touches de blanc apparaissent au niveau des chevilles et du système de laçage alors qu'un bleu gobelin s'introduit sur le logo de la marque anglaise. Au niveau des technologies, La chaussure de vitesse d'Umbro conserve ses caractéristiques techniques avec la tige V-Frame thermocollée et la semelle extérieure très légère PEBAX Sprint+.

La Tocco Pro se dévoile elle dans un coloris blanc avec une touche de bleu marine au niveau du logo, des chevilles et de la semelle. Ce coloris très sobre rappelle les chaussures de football d'antan. La paire de crampons du confort et du toucher de balle d'Umbro conserve ses caractéristiques habituelles avec la technologie D30 au niveau de la tige en cuir italien qui réduit l'absorption de l'eau de 75%. On retrouve également la semelle extérieure PEBAX.

Tous les derniers coloris de ces deux silos sont à retrouver sur la boutique en ligne d'Umbro !