EdF : l’impressionnant record de N’Golo Kanté

Tout simplement le meilleur joueur de l’équipe de France depuis le début de l’Euro, N’Golo Kanté réalise un retour tonitruant avec les Bleus. Le milieu de terrain a mis fin aux doutes qui entouraient son niveau de forme physique alors qu’il a joué une saison en Arabie saoudite. Comme lors de ses dernières compétitions internationales, N’Golo Kanté est sur tous les ballons et stabilise l’équipe. Le joueur possède d’ailleurs un record impressionnant.

N’Golo Kanté est le joueur comptant le plus de matchs sans défaite en tournois majeurs, que ce soit lors d’un Mondial ou d’un Euro. Avec 17 matchs invaincus (12 victoires et 5 nuls), aucun joueur européen dans l’histoire n’a réussi à faire mieux. Homme du match contre l’Autriche et les Pays-Bas, les Bleus pourront de nouveau compter sur lui pour le reste de la compétition.