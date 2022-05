Aston Villa : Steven Gerrard est ravi de l'arrivée de Boubacar Kamara

La saison est à peine terminée que des clubs officialisent déjà l'arrivée de nouveaux joueurs. C'est le cas d'Aston Villa avec la signature de l'ancien milieu marseillais, Boubacar Kamara. Arrivant en fin de contrat dans son club formateur, il était lié par exemple à l'Atlético de Madrid, mais celui qui a disputé 170 matchs avec l'OM décidait de rejoindre la Premier League et l'ancienne légende de Liverpool, Steven Gerrard, désormais sur le banc d'Aston Villa. L'Anglais est d'ailleurs très heureux de l'arrivée du Français : «Oui, nous sommes vraiment heureux de cette nouvelle. Je pense que nous avons signé un joueur fantastique avec un énorme potentiel. »

La suite après cette publicité

«C'est un joueur qui a joué beaucoup de football au plus haut niveau. Il a récemment été appelé en équipe nationale en raison de ses récentes performances. Je suis donc absolument ravi de l'accueillir à Aston Villa et il va certainement rendre notre équipe et notre groupe beaucoup plus forts. C'est un grand jour pour le club, je pense que cela montre nos intentions juste après la saison qui vient de passer et montre nos intentions au moment d'entrer dans la nouvelle saison, donc je suis ravi.» En plus d'améliorer leur effectif, les dirigeants des Villans ont rassuré leur manager sur leurs intentions, alors que Stevie G s'apprête à vivre sa première saison complète en Premier League.

“It shows our intent, straight after the season that’s just passed us, and it shows our intent going into the new one so I’m delighted.” 👊



Steven Gerrard discusses the arrival of @BoubaKamara_4, the 2021/22 campaign and the plans for the future. 🗣️