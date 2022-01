Bordeaux sur le point de s'offrir un milieu de terrain du Shakhtar Donetsk

Désireux de se renforcer afin de sortir de la zone de relégation, les Girondins de Bordeaux cherche à recruter un nouveau milieu de terrain cet hiver. Et selon les informations du média ukrainien meta-ratings.com, le milieu de terrain de 24 ans Danylo Ihnatenko signera un nouveau contrat avec le Shakhtar Donetsk et sera prêté dans la foulée à Bordeaux.

Ihnatenko est actuellement prêté au Sportyvnyy Klub Dnipro-1 et a disputé 14 matchs et marqué 3 buts en Premier-Liha, cette saison. Selon la Voix du Nord, le club détenu par Gérard Lopez penserait également au milieu de terrain du LOSC, Xeka. Âgé de 27 ans, le Lusitanien sera libre de tout contrat dans six mois.