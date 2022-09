Accord OM-Southampton pour le transfert de Duje Caleta-Car

La suite après cette publicité

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis 2018, Duje Caleta-Car (25 ans) va enfin pouvoir rejoindre la Premier League, quelque temps après son vrai faux départ à Liverpool. Cependant, le vice-champion du monde croate n’ira pas à Anfield, mais à St Mary.

Plus tôt dans la journée, la presse anglaise indiquait que le défenseur phocéen était courtisé par deux équipes de Premier League : West Ham et Southampton. Les Saints semblaient avoir une longueur d’avance et voyaient en DCC le successeur parfait de Jan Bednarek.

8 M€ dans les caisses de l’OM

Le Français de Wolfsbourg, Maxence Lacroix était également cité, mais Southampton a préféré miser sur le Marseillais. Et ce soir, l’opération est bouclée selon La Provence. L’OM et son homologue anglais sont tombés d’accord sur les bases d’un transfert à 8 M€, plus des bonus et un pourcentage à la revente.

Recruté pour 19 M€ il y a quatre ans, Caleta-Car va partir en laissant une somme correcte dans les caisses phocéennes. De son côté, le club de Pablo Longoria fait également une bonne opération puisque Caleta-Car était libre de tout contrat dans un an.