Le Real Madrid va offrir un pont d’or à Vinicius Jr. pour éloigner le PSG

Discret dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid avance parfaitement pour ses prolongations de contrat. Même si Karim Benzema a décidé de partir pour l’Arabie saoudite, le club merengue a renouvelé Dani Ceballos, Toni Kroos, Nacho et récemment Luka Modrić, pourtant annoncé pendant un temps sur le départ. Aujourd’hui, la nouvelle priorité est de prolonger le contrat de Vinicius Jr., l’homme fort des Merengues. Et pour le Brésilien, le Real Madrid prépare quelque chose de spécial.

Selon les informations de la Cadena SER, le Real Madrid espère boucler rapidement sa prolongation et va lui proposer un nouveau contrat XXL. Avec en premier lieu, un bonus de fidélité, comme possédait Lionel Messi avec le Barça, en son temps. Il s’agit d’une prime pour avoir rempli tous les objectifs de son contrat. Le média espagnol précise que c’est une façon de garantir son avenir au Real Madrid, au cas où des offres viendraient de Premier League ou du Paris Saint-Germain, qui l’avait ciblé en cas de départ de Kylian Mbappé.

Un salaire XXL pour Vinicius Jr.

Vinicius Jr. est actuellement sous contrat jusqu’en 2025 et signerait alors pour cinq saisons supplémentaires, avec une clause de libération d’un milliard d’euros. Ainsi qu’un joli bonus s’il remporte le Ballon d’Or avec le Real Madrid, durant cette période. De plus, le nouveau contrat de Viní Jr ferait de lui le plus gros salaire de l’équipe du Real Madrid. De quoi logiquement satisfaire le clan du Brésilien de 22 ans, tout proche d’un accord avec son club.

Auteur de 23 buts et 21 passes décisives en 55 rencontres sous la tunique blanche, Vinicius Jr. a confirmé ses bons débuts au Real Madrid et a d’ailleurs été élu meilleur joueur du club cette saison. Reste maintenant à savoir comment le Brésilien évoluera en cas d’arrivée de Kylian Mbappé, mais Defensa Central précise que les deux joueurs s’entendent très bien et, en privé, Vinicius Jr. aurait confié qu’il serait ravi de voir le capitaine des Bleus débarquer au Real Madrid.