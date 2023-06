PSG : le Qatar veut deux stars du Real Madrid en échange de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il y a encore quelques semaines de ça, on ne s’attendait certainement pas à ce que Kylian Mbappé fasse l’actualité de la presse espagnole. Et pourtant. Dans une lettre adressée au PSG, le Bondynois a expliqué ne pas activer l’option supplémentaire dans son contrat et partir donc libre en 2024. Une annonce qui n’a pas du tout plu à Paris qui refuse évidemment de voir le joueur le plus cher du monde partir pour 0 euro la saison prochaine. Le club a alors été clair : soit Mbappé prolonge, soit il part dès cet été.

Forcément, cette information a rapidement enflammé l’Espagne et le Real Madrid surtout qui a perdu Karim Benzema cet été. Pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé, la direction madrilène devra mettre le prix et cela semble donc compliquer la tâche. Car avec l’achat de Bellingham pour 100 millions, la Casa Blanca n’a pas non plus des moyens illimités. Mais le Qatar a une idée en tête pour faciliter les négociations…

À lire

Rodrygo veut jouer avec Neymar au Real Madrid

L’Emir veut Vinicius et Courtois

Selon les informations du média Defensa Central, Florentino Perez négocie depuis plusieurs jours maintenant directement avec l’Emir du Qatar pour la signature de Kylian Mbappé. Face aux exigences du PSG pour lâcher son joueur, le président madrilène a tenté de faire baisser le prix du transfert en incluant des joueurs. Devant cette proposition, l’Emir du Qatar aurait demandé… Vinicius Jr et Thibaut Courtois en échange de Mbappé.

La suite après cette publicité

Une demande qui a beaucoup fait rire Florentino Perez qui a évidemment refusé dans la foulée cette proposition. L’emblématique président du Real Madrid estime qu’aucun jeune de l’effectif n’est transférable et rêve d’associer Vinicius à Mbappé dans un futur proche. Et si le PSG aurait bien sûr apprécié récupérer ces deux joueurs de classe internationale, il va falloir trouver autre chose. Le média espagnol conclut en expliquant que la très bonne santé financière du Real Madrid rend optimiste les dirigeants dans ce dossier.