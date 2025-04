Liga : Villarreal et la Real Sociedad partagent les points dans un match polémique

C’était une belle affiche qui se jouait cet après-midi à la Cerámica. Villarreal recevait la Real Sociedad à l’occasion de la 32e journée de Liga, pour une rencontre décisive dans la course à la Ligue des Champions. Et finalement, aucune des deux écuries n’est parvenue à tirer son épingle du jeu. Yeremi Pino ouvrait pourtant le score pour les locaux au bout de 7 minutes, lançant idéalement l’équipe de Marcelino (1-0). Mais ceux d’Imanol Alguacil n’abdiquaient pas, et égalisaient par l’intermédiaire de Mikel Oyarzabal, qui transformait un penalty obtenu par Aihen Muñoz (1-1, 19e). La Real allait ensuite prendre l’avantage en tout début de seconde période. Oyarzabal, encore lui, bénéficiait d’une énorme erreur de Luiz Júnior, contrant la relance du portier pour permettre aux siens de mener 1-2 (49e).

La réaction du Sous-Marin jaune ne se faisait pas attendre, et Ayoze Pérez remettait les compteurs à zéro d’un coup de tête sur un centre de Pino (2-2, 60e). Passeur décisif, le joueur de 22 ans pensait donner l’avantage aux siens après un service idéal, mais voyait son but être refusé pour une légère position de hors-jeu (69e). Villarreal poussait, et c’était ensuite au tour de Pape Gueye de voir son but refusé, cette fois-ci pour une position illicite de Pérez sur sa reprise de volée (84e). Les coéquipiers de Dani Parejo allaient être écœurés : Nicolas Pépé déboulait côté droit et donnait en retrait à Thierno Barry, qui marquait au bout du temps additionnel. Mais l’arbitre de la rencontre voyait une faute, très discutable, du gaucher sur son défenseur dans sa course, et refusait, de nouveau, le but. Score final : 2-2, ce qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes. Villarreal reste 5e, place qualificative à la C1, tandis que la Real Sociedad pointe au 9e rang, à un point du Celta de Vigo, qui pourrait jouer les qualifications à la Ligue Europa Conférence.