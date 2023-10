Eredivisie : des nouvelles d’Etienne Vaessen, mis KO contre l’Ajax

Plus de peur que de mal. Samedi soir, la 7e journée d’Eredivisie entre Waalwijk et l’Ajax Amsterdam (2-3) a été marquée par un triste évènement impliquant Etienne Vaessen et Brian Brobbey. Les deux joueurs se sont en effet percutés à toute vitesse, en fin de match (84e). L’attaquant ajacide, lancée dans la surface de réparation adverse, est rentré en collision avec le portier du club néerlandais, inconscient dans la foulée. KO, Vaessen a immédiatement été encerclé par les joueurs sous les chants du public à son égard : "You’ll never walk alone".

Fort heureusement, les soigneurs ont pu réanimer le gardien de but de 28 ans sur la pelouse avant que le club se montre rassurant sur son état de santé. «Nous pouvons annoncer qu’après un examen médical approfondi, il est conscient et a été transporté à l’hôpital pour un examen plus approfondi», communique Waalwijk, soulagé, puisque Etienne Vaessen reste accessible pour ses proches selon le directeur général du club hollandais. De quoi rassurer les supporters.