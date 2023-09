Eredivisie : match arrêté entre l’Ajax et Waalwijk après un KO spectaculaire

Alors que l’Ajax menait sur la pelouse de Waalwijk (2-3) et qu’il ne restait plus que quelques minutes à disputer avant le coup de sifflet final, la rencontre, comptant pour la 7ème journée du championnat néerlandais, a dû être définitivement interrompu après un choc violent entre deux joueurs et un coup reçu à la tête par le gardien de l’équipe locale, Etienne Vaessen, qui l’a mis KO. Pendant que le portier était soigné par les médecins des deux clubs, les joueurs des deux équipes, visiblement très émus par ce KO spectaculaire, ont formé un cercle autour du gardien en signe de solidarité.

Après plusieurs minutes de soins intensifs prodigués à même la pelouse, le portier de 28 ans a finalement été évacué sur une civière. Ce dernier aurait d’ailleurs été réanimé par les soigneurs présents sur le terrain à ce moment-là, comme l’a révélé ce samedi soir l’agence ANP. La rencontre a donc été logiquement interrompue alors que le speaker du stade justifiait cette décision par le fait que les joueurs étaient «trop affectés pour continuer à jouer». Le gardien néerlandais, de son côté, était conscient lors de son transport à l’hôpital, selon les dernières indiscrétions d’ESPN.