Karim Benzema raconte son entente avec Kylian Mbappé

Interrogé par Canal Plus, Karim Benzema a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, son compatriote et peut-être un jour coéquipier au Real Madrid. Il a raconté pourquoi il lui avait laissé le penalty contre la Belgique, lors de la demi-finale de la Ligue des Nations. « Je pouvais tirer le penalty mais j'avais vraiment envie qu'il marque. Il avait loupé un penalty dernièrement. C un joueur exceptionnel. Et parfois on a besoin de marquer un but et ça te donne derrière et ça te donne du gaz. »

Il en a dit plus sur son duo avec l'attaquant du Paris Saint-Germain. « C'est une très bonne relation. On s'entend bien ensemble. On est ensemble en dehors du terrain aussi. Et ça se voit sur le terrain. On parle de tout. Mais e n'ai pas besoin de lui parler de Madrid. Tous les joueurs aimeraient jouer au Real Madrid. »