Jean-Michel Larqué critique les choix de carrière de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est et sera un joueur du PSG cette saison 2023-24. Ensuite, tout est permis. Paris ne désespère pas de le faire prolonger. De son côté, le Real Madrid n’est pas contre le récupérer libre dans un an. Le joueur, lui, n’a toujours pas l’intention d’étendre son bail. Invité à comparer KM7 à Erling Haaland dans l’émission Rothen s’enflamme sur *RMC Sport*, Jean-Michel Larqué a indiqué qu’il trouvait que le Français meilleur que le Norvégien individuellement. Mais il a aussi précisé que le joueur de City a fait de meilleurs choix de carrière que le capitaine des Bleus.

«Que les choses soient claires, on ne juge pas la qualité du footballeur. Je pense que Kylian Mbappé est supérieur à Haaland, il n’y a aucun problème là-dessus. On ne va pas non plus évoquer les résultats des sélections nationales. Haaland ne sera jamais champion du monde avec son pays alors que Mbappé a été vainqueur et finaliste des deux dernières éditions. Mais sur les choix sportifs et la progression dans les clubs. J’ai regardé un peu ce qu’a fait Haaland depuis son passage à Mölde. Puis il a été à Salzbourg, qui était au début de l’aventure Red Bull et ça n’a pas été terrible la première saison, beaucoup mieux par la suite. Il a franchi un nouveau palier à Dortmund (…) Il a franchi un dernier cap en allant à City où il a véritablement explosé. Je pense qu’on peut considérer que c’est le fait du hasard mais pas tout à fait (…) Je pense que son choix (de Mbappé) d’aller à Monaco à Paris après sa première saison, il a un peu brûlé les étapes. C’est facile de le dire. Je pense qu’il n’a pas eu de chance dans son choix sportif du côté du PSG. Sur le plan collectif, il a pris du retard sur Haaland qui est arrivé marche après marche, dans des clubs bien identifiés sur le plan du football (…) Je pense que ce qu’il manque dans la carrière de Kylian Mbappé, c’est dans le choix du club pour progresser. C’est là où il a du retard sur Haaland.» KM7 appréciera…