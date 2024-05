Carlo Ancelotti s’emballe pour Arda Güler

En période d’adaptation au cours de ses premiers mois à Madrid, Arda Güler (19 ans) est désormais bien intégré dans l’équipe du Real. Le Turc enchaîne les matchs par des entrées en jeu, comme hier face à Alavés (5-0). Déjà champion d’Espagne, le jeune milieu offensif s’est même offert le but de la "manita" contre les Basques. Avec quatre buts pour seulement 11 apparitions cette saison, Arda Güler séduit les Merengues et son coach Carlo Ancelotti.

« Nous l’aimons beaucoup. Toute l’équipe, tout le staff, on l’apprécie beaucoup. C’est le plus jeune de l’équipe. Il a un don. Il marque des buts même quand il ne doit pas le faire. Le ballon est amoureux d’Arda Güler, c’est assez clair. Nous sommes très heureux qu’il soit ici et qu’il puisse être là dans le futur », a déclaré l’entraîneur italien à la fin du match.