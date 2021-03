Niko Kovac dévoile les secrets de l'insolente réussite de son AS Monaco

La suite après cette publicité

La feuille de route de l'AS Monaco est impressionnante depuis le début de l'année 2021. Les Rouge-et-Blanc n'ont laissé filer que deux petits points, contre Lorient (2-2, 25e journée de Ligue 1), soit un bilan de 9 victoires en 10 journées (sans compter la qualification en Coupe de France contre Grenoble). Le club de la Principauté semble avoir trouvé la bonne carburation, comme l'a démontré son succès probant sur la pelouse du Paris SG (0-2, 26e journée). Et quand le plan de départ de Niko Kovac ne fonctionne pas comme prévu, il peut compter sur un banc de touche fourni en qualité et en quantité pour faire la différence, à l'image de la victoire contre Brest (2-0, 27e journée), conquise notamment grâce au but de l'entrant Stevan Jovetic.

Présent en conférence de presse, le Croate a expliqué comment il essayait de maintenir tout son groupe sous pression, pour le bien-être du collectif. «Le métier d’entraîneur n’est pas évident. Vous devez choisir onze joueurs à aligner alors que vous avez beaucoup de qualité dans votre groupe et sur le banc. Nous avons 20 joueurs qui méritent tous de jouer, donc oui il y a un équilibre à trouver. En ce moment, les joueurs qui rentrent sont très intéressants, ils apportent beaucoup. Et si les remplaçants donnent 100% lorsqu’ils ont l’opportunité de jouer, c’est comme ça que l’on va garder un niveau de performance élevé. Je vois ces joueurs qui travaillent dur à l’entraînement et j’essaye de leur donner le temps de jeu qu’ils méritent. Ils doivent me mettre la pression pour que les choix soient difficiles à trancher pour le week-end suivant», a-t-il lancé.

Le cocktail gagnant

Le technicien savoure également la progression de ses jeunes joueurs, encadrés par Cesc Fabregas, Wissam Ben Yedder, Guillermo Maripan, Djibril Sidibé, Aleksandr Golovin ou Kevin Volland. «Cette équipe apprend depuis le début de saison. Nous avons atteint un super niveau. Je suis très content, mais vous savez, une saison c’est très long, et parfois il y a des périodes plus difficiles à gérer. Le tout est d’essayer de nous challenger en permanence», a-t-il analysé avant de poursuivre. «Je suis très content car c’est aussi notre ambition d’aider et faire progresser les jeunes joueurs. Cela prend du temps de développer des éléments qui n’ont qu’une vingtaine d’années. Cela demande beaucoup d’entraînements, beaucoup d’explications, des séances vidéo, des debriefs».

Et le travail paie. «Je dis souvent à mes joueurs que si vous voulez aller loin, il faut aller loin dans le travail au quotidien, dans le sacrifice. Il est très important de rester les pieds sur terre, de travailler pour continuer à progresser. Je vois qu’ils veulent progresser. Le succès, c’est gagner des titres mais c’est aussi de faire progresser les jeunes joueurs. Et ce n’est pas seulement les jeunes, les joueurs expérimentés continuent également à se développer. Nous sommes très contents du travail réalisé avec le staff actuellement», a-t-il conclu, sans se préoccuper de la course pour le titre. Tous les feux sont au vert sur le Rocher. Strasbourg, le prochain adversaire de l'ASM, est prévenu