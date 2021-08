Borussia Dortmund - Bayern Munich : les compositions sont là

Champion d'Allemagne, le Bayern Munich affronte ce soir le vainqueur de la Coupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund. Ces derniers se présentent dans le traditionnel 4-4-2 losange de Marco Rose. Gregor Kobel prend place dans les cages derrière Felix Passlack, Axel Witsel, Manuel Akanji et Nico Schulz. Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud et Giovanni Reyna prennent place dans l'entrejeu. Marco Reus soutient Erling Braut Haaland et Youssoufa Moukoko sur le front de l'attaque.

De son côté, le Bayern Munich s'articule en 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart. Devant lui, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Niklas Süle et Alphonso Davies prennent place. Joshua Kimmich et Leon Goretzka assurent le double pivot tandis que Kingsley Coman, Thomas Müller et Serge Gnabry se positionnent derrière Robert Lewandowski.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Borussia Dortmund : Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Bellingham, Dahoud, Reyna - Reus - Moukoko, Haaland

Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski