Nice : Christophe Galtier veut encore plus de recrues !

Fort du pouvoir d’achat confortable d’INEOS, l’OGC Nice a tardé à lancer son mercato. Obligés d’attendre l’intronisation officielle de Christophe Galtier, les Aiglons ont enfin pu passer la deuxième. Ainsi, quatre renforts ont déjà été signés : les Néerlandais Calvin Stengs et Justin Kluivert, le latéral gauche lyonnais Melvin Bard et le défenseur du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo. Quatre recrues qui devraient être rejointes par les milieux de terrain Mario Lemina (27 ans, Southampton) et Pablo Rosario (24 ans, PSV).

De bonnes nouvelles pour Christophe Galtier qui ne compte pas s’arrêter là. Car le nouveau coach du Gym veut ajouter de l’expérience à son équipe. Nice a recruté de nombreux espoirs, mais a souvent manqué d’hommes aguerris à la Ligue 1. C’est pourquoi L’Équipe nous apprend que le technicien champion de France 2021 vise trois éléments habitués aux joutes de notre championnat de France. Et visiblement, c’est du côté de Montpellier que Galtier aimerait piocher. À savoir le milieu de terrain Jordan Ferri (29 ans) et l’attaquant Gaëtan Laborde (27 ans).

Galtier veut de l’expérience

Le premier a connu la coupe d’Europe avec l’Olympique Lyonnais et s’est relancé dans l’Hérault. Quant au second, auteur de 16 buts en 38 matches de L1, le président Nicollin a clairement indiqué qu’il n’était pas fermé à une vente. Le MHSC a fortement besoin de renflouer ses caisses et si un club met au moins 18 M€ sur la table, l’ancien Bordelais, courtisé par West Ham, partira. Le quotidien sportif ajoute que Loïc Rémy, que Galtier connait bien depuis leur collaboration au LOSC, est également une piste.

Âgé de 34 ans, l’ex-Dogue évolue aujourd’hui en Turquie, du côté du Caykur Rizespor. Auteur de 7 buts en 19 matches de Super Lïg la saison passée, Rémy est lié à la formation turque jusqu’en 2022. Enfin, L’Équipe affirme que le bal des renforts est loin d’être terminé puisqu’un défenseur central de renom est également ciblé par des dirigeants niçois désireux aussi d’engager une doublure à Walter Benitez. La suite du mercato promet d’être animée au Gym !