EdF : Dayot Upamecano se livre sur sa relation avec Ibrahima Konaté

Même si la défense de l’Equipe de France s’est montrée très frileuse en fin de rencontre face à l’Irlande, elle a d’ailleurs été sauvé par un très grand Mike Maignan, la charnière centrale a également été au rendez-vous pour réussir à conserver un nouveau clean sheet après celui contre les Pays-Bas au Stade de France. Un belle performance symbolisée par le duo Dayot Upamecano - Ibrahima Konaté dont la complémentarité a sauté aux yeux des observateurs.

Le défenseur du Bayern Munich est d’ailleurs revenu sur sa relation avec son binôme chez les Bleus. «Ça fait plus de six ans qu’on se connait, on s’est côtoyé à Leipzig donc logiquement on se connait bien, on essaye de bien défendre sur le terrain et de bien communiquer avec nos partenaires. Aujourd’hui on a très bien fait, il faut continuer» a notamment confié Dayot Upamecano. De bon augure pour les prochains rassemblements de l’Equipe de France.

