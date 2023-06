Naples : Aurelio De Laurentiis justifie le choix Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saga du futur entraîneur du Napoli a fait couler beaucoup d’encre. L’une des principales raisons de ce bal médiatique a été l’incompréhension autour du départ de Luciano Spalletti. Désireux de se reposer après une saison tant réussie qu’éprouvante, Luciano Spalletti a décidé de quitter le banc des Partenopei officiellement il y a quelques semaines. Dès lors, plusieurs noms ont été avancés par les médias transalpins. Alors que Luis Enrique puis Christophe Galtier ont successivement tenu la corde, c’est finalement Rudi Garcia qui a été retenu par le board du Napoli. Un choix qui a suscité l’incompréhension tant l’ancien entraîneur du LOSC, de l’OL et de l’OM ne faisait pas office d’entraîneur légitime pour entraîner l’une des meilleures équipes du Vieux Continent cette saison.

Excellent communicant, l’homme d’affaires de 74 ans s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à choisir l’ancien entraîneur de l’AS Roma. Et pour commencer, ce dernier s’est fendu d’une petite blague pour détendre l’atmosphère : «sa spontanéité et son immédiateté. Nous avions l’impression de nous connaître depuis longtemps ou, idéalement, de nous être déjà rencontrés. Je me suis retrouvé dans une situation où il n’y avait aucune difficulté. Je n’ai fait que montrer à ses avocats ce qu’ils demandaient. Avec lui, l’entente a été immédiate et très cordiale. Je suis née le 24 mai, il était encore sous le signe des Gémeaux : comment aurais-je pu me tromper ? J’ai senti que c’était le bon choix. Un nouvel entraîneur, comme Rudi Garcia, sait comment toucher les cordes du violon pour en faire un Stradivarius.»

Le système de jeu prôné par Rudi Garcia est Napoli-compatible selon ADL

Plus sérieux par la suite, De Laurentiis est rentré en profondeur dans les coulisses de ce choix. Encore une fois, il s’est fendu d’une légère plaisanterie, avouant avoir usé de bluff autour de la nomination de l’entraîneur pour la saison prochaine : «je n’ai pas fait un très long casting, je vous l’ai fait croire pour que vous vous en mettiez plein les yeux. J’ai travaillé pendant trois semaines sur la fête du Scudetto, il s’agissait de rendre la pareille à la ville, qui le méritait, parce que nous estimions que la fête qui avait commencé avec Napoli-Fiorentina n’était pas suffisante. Nous voulions organiser quelque chose qui ait obtenu de bons résultats sur la Rai en termes de partage. Cela nous a beaucoup plu et nous voulons faire encore mieux dans les années à venir. Le 5 juin, j’ai commencé à penser au nouvel entraîneur. Cela m’a pris 11 jours.»

Pour finir, ADL a parlé tactique, affirmant que le technicien français avait les armes tactiques pour mener le club vers le sommet : «j’ai commencé à regarder la carte que je vous avais donnée et j’ai commencé à sélectionner ceux qui jouaient avec succès en 4-3-3. Beaucoup de ceux que j’ai vus jouaient en 4-2-3-1 ou en 3-4-3, certains en 4-4-2. Pour moi, il était essentiel de quitter la configuration actuelle. Je voulais trouver un entraîneur qui avait réussi avec le 4-3-3 : après avoir vu que Rudi avait terminé deux fois deuxième à la Roma et qu’il avait commencé sa première année avec 10 victoires d’affilée, j’ai pensé que ce monsieur ferait l’affaire. Ensuite, j’ai vu qu’avec Lyon, il était passé près de quelque chose d’important en Ligue des champions, et vous savez à quel point je tiens à la Ligue des champions, même si c’est une compétition à laquelle je suis opposé en raison de son organisation. La Ligue des champions est un parterre qui me permet d’accroître la reconnaissance et l’importance de la marque Napoli dans le monde. Ensuite, nous avons toujours joué le rôle de l’innovateur. Vous avez vu que je l’ai également fait avec le sponsor technique. Nous essayons de changer ce football, mais ce n’est pas facile : il faudrait changer le cerveau de trop de gens.» Reste à voir si Rudi Garcia saura lui donner raison sur le pré.