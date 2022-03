OL : les groupes de supporters vont protester face à Angers

La saison de l'Olympique Lyonnais est l'une des plus compliquées de ses dernières années. Largués en championnat, les Lyonnais sont 10e avec 8 points de retard sur la 4e place, à seulement neuf journées de la fin de saison. En plus des résultats en dents de scie, le niveau de jeu laisse également à désirer la plupart du temps, puisque Lyon n'a inscrit que 3 buts de plus qu'ils n'en ont encaissé en Ligue 1. Une statistique indigne d'un club du standing de l'OL.

La qualification en quart de finale d'Europa League et les espoirs d'un sacre européen viennent offrir de quoi vibrer aux Rhodaniens pour la fin de saison. Cependant, les groupes de supporters Bad Gones 1987 et Lyon 1950 ont annoncé mettre en place une action de protestation à la mi-temps du match des Lyonnais face à Angers ce dimanche. «Une prise de parole des responsables Bad Gones 1987 et Lyon 1950 aura lieu avant que tous rejoignent les tribunes pour une première mi-temps qui ne sera pas animée par les groupes », pouvait-on lire dans leur communiqué selon Le Progrès.