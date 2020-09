Bayern Munich - Borussia Dortmund : les compositions sont tombées

Vainqueur de la dernière Bundesliga, le Bayern Munich affronte celui qui avait été son dauphin, le Borussia Dortmund en Supercoupe d'Allemagne. Un match de prestige pour lequel les Bavarois se présentent en 4-3-3. Positionné en dernier rempart, Manuel Neuer est devancé par Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernandez et Alphonso Davies. Joshua Kimmich, Corentin Tolisso et Javi Martinez composent le milieu de terrain tandis que Thomas Müller et Kinglsey Coman accompagnent Robert Lewandowski en attaque.

De son côté, le Borussia Dortmund s'établit en 3-4-3 avec Marwin Hitz dans les cages. Emre Can, Mats Hummels et Manuel Akanji se positionnent en défense alors que les rôles de pistons sont occupés par Thomas Meunier et Felix Passlack. Le double pivot constitué par Mahmoud Dahoud et Thomas Delaney. Enfin, Erling Braut Håland, Julian Brandt et Marco Reus sont associés en attaque.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Martinez, Tolisso - Müller, Lewandowski, Coman

Borussia Dortmund : Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack - Brandt, Håland, Reus